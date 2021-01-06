Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama!

06 Ocak 2021 Çarşamba, 21:21

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yaşadığı kaza sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "Hala bazı zorluklarla kars¸ılas¸sak da daha güçlü döneceğim" dedi.

''DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM''

Omar Elabdellaoui'nin açıklaması şöyle:



"Bildigˆiniz gibi yılbas¸ı gecesi talihsiz bir kaza gec¸irdim. Sadece c¸ocuklarım ve es¸imle hos¸ vakit gec¸irmek istemis¸tim. Sizleri endis¸elendirdigˆimi biliyorum.

Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı gec¸ecegˆime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mu¨kemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gu¨n ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla kars¸ılas¸sak da daha gu¨c¸lu¨ do¨necegˆim. So¨z veriyorum.

Lu¨tfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, gu¨zel enerjilerini ve mesajlarını go¨nderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese c¸ok tes¸ekku¨r ederim. Bunun benim ic¸in anlamı c¸ok bu¨yu¨k."