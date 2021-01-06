Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama!

Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucunda yüzünden ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2021 Çarşamba, 21:21
Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama!
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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yaşadığı kaza sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "Hala bazı zorluklarla kars¸ılas¸sak da daha güçlü döneceğim" dedi.

''DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM''

Omar Elabdellaoui'nin açıklaması şöyle:

"Bildigˆiniz gibi yılbas¸ı gecesi talihsiz bir kaza gec¸irdim. Sadece c¸ocuklarım ve es¸imle hos¸ vakit gec¸irmek istemis¸tim. Sizleri endis¸elendirdigˆimi biliyorum.

Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı gec¸ecegˆime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mu¨kemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gu¨n ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla kars¸ılas¸sak da daha gu¨c¸lu¨ do¨necegˆim. So¨z veriyorum.

Lu¨tfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, gu¨zel enerjilerini ve mesajlarını go¨nderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese c¸ok tes¸ekku¨r ederim. Bunun benim ic¸in anlamı c¸ok bu¨yu¨k."


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