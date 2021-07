Omuriliğe yerleştirilen şişirilebilir bir aygıt beyne mesaj yollayabiliyor

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Kollar, bacaklar ya da bedenin başka yerlerindeki kronik ağrıların önüne geçilmesi amacıyla omuriliğin devinime geçirilmesi yeni bir yöntem değil. Ancak uygulama koşullarının güç olması nedeniyle bu yöntemin bugüne kadar etkili biçimde yaşama geçirilememişti. Daha da önemlisi, böylesi bir işlem omurilik hasarı gibi birtakım çekinceleri içerdiğinden, aygıtın çekinceleri yararlarından daha ağır basıyordu.

İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİYOR

Cambridge Üniversitesi’nden Damiano Barone ve arkadaşları tüm bu olumsuzlukları göz önünde tutarak çok basit bir cerrahi işlemi gerektiren şişirilebilir bir aygıt geliştirdiler. Aygıtın büyüklüğü öylesine küçük ki, orta boy bir dikiş iğnesinin deliğinden kolayca geçebiliyor.

Doğum sırasında anestezi uzmanları tarafından hedef alınan omurilik çevresindeki epidural aralığa enjekte edilmek üzere tasarlanan aygıt, daha sonra birkaç mililitre hava ile pompalandığında, tıpkı minik bir uyku pedi gibi açılarak şişiyor. İçine yerleştirilen bir pille çalıştırılan aygıt, akıllı cep telefonlarının kablosuz şarj edilmelerinde olduğu gibi, irgitim (endükleme) yoluyla şarj edilebiliyor.

RİSKLERİ DE OLABİLİR

Barone ve arkadaşları, yapay bir epidural aralık işlevini gören bir su balonundan yararlanmak suretiyle aygıtı denediler. Beyin ve sinir cerrahı olan Barone, daha sonra aygıtı bir iğnenin içinden altı insan kadavrasının beline enjekte etmeye çalıştı. Araştırmacılar aygıtın kolayca enjekte edilebildiğine ve tümden açılarak omuriliğin üzerine yerleştiğine tanık oldular. Barone ve arkadaşları bu işlemin yaratabileceği çekincelerin doğum sırasındaki insanlara uygulanan epidural ağrı giderimiyle ilintili çekincelerden pek bir farkı olmayacağını düşünüyor ve ortalama 100 binde 1 bir olasılıkla pıhtılaşma ve benzeri birtakım sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekiyorlar.

Inflatable implant injected into the spine could relieve chronic pain, New Scientist/