Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı’nın üçüncü dönemi başladı

12 Ocak 2021 Salı, 09:10

Belçika’da benzer ihtiyaçlar ve dayanışma isteğiyle oluşturulan SOS Relief adlı oluşumdan ilham alan hareketle koronavirüs sürecinde daha da görünür hâle gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aynı zaman bir paylaşım ağı da olan platform, görsel sanatlar alanında çalışanlar ve üretim gösterenler arasında maddi destek almak isteyenleri destek sağlamak isteyenlerle bir araya getiriyor.

Omuz’da destek vermek isteyenler, diledikleri sayıda bin TL’lik destek taahhüdünde bulunuyor. Platform, dayanışmaya katılmak isteyen ancak bu miktarı tek başına karşılayamayacak olanların arkadaşlarıyla ortak bir kaynak yaratmalarına da olanak sunuyor.

Üçüncü dönem

Omuz’un üçüncü dönemi için Destek Al başvuruları 1-31 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşti.

1 Aralık 2020’de başlayan Destek Ver başvuruları ise 15 Ocak 2021’de sona erecek.

Gelen başvuruların değerlendirmesinin ardından 15-31 Ocak 2021 tarihleri arasında eşleştirme ve raporlama yapılacak.

Omuz’un üçüncü dönem gönüllü kolaylaştırıcıları Görkem İmrek, Bager Akbay, Melis Bektaş, Civan Özkanoğlu, Aslı Özdoyuran ve Ayça Telgeren oldu.

İkinci dönemde 81 kişiyle kaynak paylaşımı yapıldı

Omuz’un ikinci dönemi 10 Ağustos-10 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Görsel sanatlar alanında çalışan ve üreten sanatçı, küratör, yazar ve sanat profesyonelleri olmak üzere 308 kişinin destek almak için başvuruda bulunduğu platform, 81 kişiye kaynak paylaşımı sağladı.

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu’na yapılan başvuru neticesinde ikinci döneme aktarılmak üzere 20 kişiye, SAHA+ destek programı tarafından destek verildi.

Daha detaylı bilgi edinmek için şuraya bakılabilir.