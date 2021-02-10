Önce zincirleme trafik kazasına neden oldu, sonra poz verdi
Güney Avustralya eyaletinin en işlek otobanlarından biri, pazartesi sabahı 6 otomobilin zincirleme kazasına sahne oldu. İlginç olansa, otomobilinden çıkanların kazaya neden olan koalanın peşine düşmesiydi.
Görsel: Kazanın ardından otomobile alınan koalanın keyfi yerine gibiydi (Nadia Tugwell)
Adelaide'da yaşanan olayda, önce bir erkek sürücü hayvanı kurtarmak için otomobilini durdurdu. İlk olarak onun arabasına arkadan çarpıldı, sonra da devamı geldi.
Zincirleme trafik kazasına şahit olan Nadia Tugwell, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar otomobillerinden çıkmış etrafta dolaşıyordu. Gerçekten ne olduğunu anlayamadık. Sonra otoyolun ortasında otomobillerle bariyerler arasında dolaşan şirin bir koala gördük. Ardından elinde battaniye gibi bir şeyle onu yakalamaya çalışan bir hanımefendi gördüm."
Tugwell, bu kadınla birlikte hayvanı yakaladıklarını ve onun arabasında çocuklar olduğu için koalayı kendi otomobiline aldığını ifade etti.
Daha önce de yollardan hayvan kurtarmışlığı olan Tugwell, Adelaide Koala Kurtarma Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Yaklaşık bir saat boyunca beklerken de direksiyon başına geçen koalanın fotoğraflarını çekti.
Tugwell, kurtarma görevlisinin gelmesiyle bir çantaya alınan koala için "Oldukça sakin bir koalaydı, çantanın içine girmeyi bile dert etmedi" dedi.
Trafiğin karışmasına neden olan koala, otoyoldan bir kilometre uzakta doğaya salındı.
Kurtarma görevlileri koalanın herhangi bir zarar görmediğini açıklarken, polis de zincirleme trafik kazasının kimsenin yaralanmasına neden olmadığını bildirdi.
Kaynak: Independent Türkçe
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