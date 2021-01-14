Online seyahat acentesi platformlarına sıkı denetim getirildi

14 Ocak 2021 Perşembe, 09:10

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve seyahat acenteleri yönetmeliğinde değişikliler yapan yönetmeliğine göre, seyahat acenteleri, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirecek. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yürütemeyecek.

Seyahat acentesi ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentelerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamayacak, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentesi ürünlerine yer verilemeyecek. Ancak, seyahat acenteleri bu alanlara reklam ve ilan verebilecek. Seyahat acenteleri, pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB'a bildirmek zorunda olacaklar.

Acenteler, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde, işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentesi ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlü olacaklar. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentesine ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentesinin sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunlu tutuldu.

Kaynak: Reuters



