Önümüzdeki 2 ay sıcaklık mevsim normallerinin üstünde olacak

01 Ekim 2020 Perşembe, 11:10

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 1998'den beri sonbaharın hep mevsim normalinin üzerindeki sıcaklıkta geçtiğini anlattı.

Yaklaşık 0.5 ila 2 dereceye varabilecek artış yaşandığını dile getiren Demirhan, "2015'te sonbaharda mevsim ortalamasından 2 derece kadar artış yaşandı. 2016'da biraz düştü ancak 2017, 2018, 2019'da hep 1.5 ve 2 derece sıcaklık artışı oldu. Son 10 senede sadece 2 sene mevsim normallerinin altında, 8 sene mevsim normalinin üzerinde sıcaklık yaşandı." dedi.

Eylül ayında ise 2000 ile 2019 arasında sıcaklıkların hep mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Demirhan, "2015 Eylülünde mevsim normallerinin 3 derece, 2017'de 2.3 derece, 2018'de 1.4 derece, 2019 yaklaşık 1 derece kadar üzerinde sıcaklık yaşandı." ifadelerini kullandı.

"EKİM VE KASIM'IN AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KURAK GEÇMESİ BEKLENİYOR"

Demirhan, 1970 ila 1999'lu yıllar baz alındığında, ülke genelinde 2000 ile 2019 arasında genel ortalamaya bakıldığında sıcaklıkların 0.96 derece arttığını belirterek, "1990'lı yıllarla 2000'li yılları kıyaslarsak Türkiye'de sıcaklıklar 0.96 derece kadar arttı." dedi.

Eylülde sıcaklığın 29 dereceye kadar çıktığını ifade eden Demirhan, şöyle konuştu:

"Yurt genelinde ekim ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde olması bekleniyor. Yine sıcak bir ekim ayı yaşayacağız. Ekim ve Kasım'da yağışın ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, Doğu Akdeniz, Akdeniz'in batı kıyıları ve kıyı Ege'de mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Ekim ve kasımın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kurak geçmesi öngörülüyor. İstanbul'da ise ekimde sıcaklıkların 0.5 ila 1 derece kadar mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Ekimde sıcaklık 23-24 dereceye kadar çıkarak, neredeyse bir yaz günü yaşayabiliriz. Kasımda ise sıcaklıklarda özellikle İstanbul'da mevsim normalleri beklenirken Marmara'nın kuzeyinde, Karadeniz sahil kesiminde 0.5 ila 1 derece kadar artış bekleniyor. Karadeniz'de sıcaklığın artması, deniz suyu sıcaklığının da yüksek olması oralarda hortum ve daha kuvvetli sağanakları bekleyebiliriz."

2041'E KADAR TÜRKİYE'DE SICAKLIKLARDA 1.5 İLE 2 DERECEYE KADAR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Sıcaklıklarda mevsim normallerine inilebilmesi için hemen karbondioksit salımının sıfırlandırılması gerektiğini belirten Demirhan, şöyle konuştu:

"Bir iklim değişimi içindeyiz diyerek karar vermemiz gerekiyor. Bunu tüm ülkelerin yapması gerekir. Doğal olarak iklimin değişmesini ve sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. 2016 ile 2040 arasında yapılan öngörüye göre Türkiye'de genel olarak sıcaklıklarda 1.5 ile 2 dereceye kadar artış bekleniyor. 2041'den sonrasında da 1.5 ila 4 derece kadar artış bekleniyor. Bu artışın da en fazla kış aylarında Türkiye'nin daha çok doğu ve iç bölgelerinde olması bekleniyor. Kış aylarında 3 dereceye kadar, yaz aylarında da 6 dereceye varması öngörülüyor."