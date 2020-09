Ormanlık alanda bulunan kayıp telefonun galerisinden maymun selfie'leri çıktı

Fotoğraf: Twitter (@Zackrydz)

Malezya'nın Johore eyaletinde yaşayan Zackrydz Rodzi isimli bilgisayar mühendisliği öğrencisi, sabah uyandığında telefonunu evde bulamayınca çalındığını düşündü.

Ancak eve hırsız girdiğine dair bir işaret de bulamayan Rodzi, bahçede gördükleri maymundan şüphelendiklerini ve telefonunu çaldırdığında ormanlık alandan sesler geldiğini fark etti.

Sese doğru gittiğinde telefonunu çamurun içinde buldu.

Telefonu alan kişi hakkında bir ipucu yakalamak için galeriyi açan Rodzi maymun selfie’leri, orman fotoğrafları ve maymunun telefonu ısırmaya çalıştığı anların videosuyla karşılaştı.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY