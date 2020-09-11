Orsay Müzesi, dekolte elbiseli ziyaretçiyi müzeye almadığı için özür diledi
Fransa'nın başkaneti Paris'te bulunan Orsay Müzesi, dekoltesi nedeniyle girişine izin vermediği üniversitesi öğrencisinden özür diledi.
19. yüzyıl Fransız sanatının en önemli eserlerine ev sahipliği yapan, müze Fransa’nın en çok ziyaretçi çeken yerlerinden biri.
Müzeyi ziyarete gitmek isteyen Fransız edebiyatı öğrencisi Jeanne, bu hafta sıcak bir günde giydiği dekolteli bir elbise ile içeri girmesine izin verilmediğini söyledi.
Jeanne, müze personelinin "kurallar kuraldır" diyerek, ceketini giydikten sonra içeri girmesine izin verdiğini söylüyor.
Ardınan müzeye gitmeden dört saat önce bir restoranda otururken çekildiği fotoğrafını sosyla medya hesabından paylaşarak, iki görevlinin göğüslerine baktığını ancak hangi kurala aykırı olduğunu söylemediklerinin notunu düştü.
Lettre ouverte @MuseeOrsay— Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020
Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ
Arkadaşının göbeğini gösteren kırpılmış bir üst kısmı olmasına rağmen, Jeanne biletini gösterme şansı bulamadan bile dikkatin göğüslerine sabitlendiğini söylüyor.
MÜZE ÖZRÜ
Jeanne'nin Twitter gönderisi viral hale geldiğinde durumun farkına vardıklarını belirten müze, "Bundan büyük pişmanlık duyuyoruz ve temas kurduğumuz ilgili kişiden özür dileriz" açıklamasında bulundu.
Nous avons pris connaissance d'un incident survenu avec une visiteuse lors de son accès au musée d'Orsay.— Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) September 9, 2020
Nous le regrettons profondément et présentons toutes nos excuses à la personne concernée que nous contactons. pic.twitter.com/wLO6aJpiUN
BBC'ye konuşan Jeanne, "Müze benimle kişisel olarak telefonla iletişime geçtiğini ve çok çok samimi bir özür diledi. Ancak, müzenin Twitter'daki kamuoyu tepkisinin olayın cinsiyetçi ve ayrımcı doğasını tanımadığını hissediyorum" dedi.
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