Orsay Müzesi, dekolte elbiseli ziyaretçiyi müzeye almadığı için özür diledi

Fransa'nın başkaneti Paris'te bulunan Orsay Müzesi, dekoltesi nedeniyle girişine izin vermediği üniversitesi öğrencisinden özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2020 Cuma, 16:23
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19. yüzyıl Fransız sanatının en önemli eserlerine ev sahipliği yapan, müze Fransa’nın en çok ziyaretçi çeken yerlerinden biri.

Müzeyi ziyarete gitmek isteyen Fransız edebiyatı öğrencisi Jeanne, bu hafta sıcak bir günde giydiği dekolteli bir elbise ile içeri girmesine izin verilmediğini söyledi.

Jeanne, müze personelinin "kurallar kuraldır" diyerek, ceketini giydikten sonra içeri girmesine izin verdiğini söylüyor.

Ardınan müzeye gitmeden dört saat önce bir restoranda otururken çekildiği fotoğrafını sosyla medya hesabından paylaşarak, iki görevlinin göğüslerine baktığını ancak hangi kurala aykırı olduğunu söylemediklerinin notunu düştü.

Arkadaşının göbeğini gösteren kırpılmış bir üst kısmı olmasına rağmen, Jeanne biletini gösterme şansı bulamadan bile dikkatin göğüslerine sabitlendiğini söylüyor.

MÜZE ÖZRÜ

Jeanne'nin Twitter gönderisi viral hale geldiğinde durumun farkına vardıklarını belirten müze, "Bundan büyük pişmanlık duyuyoruz ve temas kurduğumuz ilgili kişiden özür dileriz" açıklamasında bulundu.

BBC'ye konuşan Jeanne, "Müze benimle kişisel olarak telefonla iletişime geçtiğini ve çok çok samimi bir özür diledi. Ancak, müzenin Twitter'daki kamuoyu tepkisinin olayın cinsiyetçi ve ayrımcı doğasını tanımadığını hissediyorum" dedi.


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