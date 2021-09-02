Ortak hafıza ile pozitif toplum

02 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki Mina’nın Çocukları Projesi kapsamında Ramada Bodrum’da Kolektif “Hafıza” sergisi dün açıldı. Sergi, 11 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, içerisinde bulunduğumuz zorlu dönemde ortak hafıza ile pozitif bir toplum tasarımı oluşturma fikriyle yola çıkıyor. Kolektif hafızamızı olumlu düşünceler ve geleneklerle temellendirerek hümanist ve sevgi dolu bir yaşam alanı yaratmanın önemine dikkat çeken karma serginin küratörlüğünü Ayça Okay üstleniyor. 2018 yılında hayatını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatan sergide resim, heykel, video ve enstalasyon dahil olmak üzere farklı alanlarda üretim yapan 11 sanatçı Pınar Akkurt, Ramazan Can, Fırat Engin, Leyla Emadi, Didem Erk, Mert Ege Köse, Ouchhh, Erdil Yaşaroğlu, Yiğit Yazıcı, Uğur Ayık Koleksiyonu’ndan Ardan Özmenoğlu ve Feride İkiz Koleksiyonu’ndan Mario Klingemann’ın eserleri yer alıyor.

Küratör Okay, sergiyi şu sözlerle anlatıyor: “Sergi, birlik olarak geçmişin kötü anılarının dönüştürülerek iyileştirildiği ve geleceğe aktarıldığı yeni dünyamızı yaratma motivasyonu veriyor... Bireyler bir anıyı canlandırmakta yetersiz kaldığında kolektif hafızaya başvurulur. Serginin hazırlık sürecinde tesadüfen ya da planlı bir şekilde bir araya gelen herkesin ortak birikimi ve anıları serginin iskeletini, kavramsal çerçevesi ve ruhunu oluşturuyor.”

‘AMAÇ KENDİLERİNE GÜVENMELERİ’

Mina Başaran’ın annesi ve projenin destekçisi Beril Başaran ise şunları söylüyor: “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi Mina Başaran burslu kızlarla başlattığımız Türkiye’nin dört bir yanından 10-14 yaş arası ihtiyaç sahibi çocukların maddi ve manevi gelişimlerine destek olmak, kendilerine güven duymalarını, bedenlerini ve kimliklerini sevmelerini, her türlü ayrımcılığa karşı durabilmelerini amaçladığımız projemizde üç yılı tamamladık. Bu yıl itibarıyla da bilim ve sanatın bir arada yol almasının önünü açmak ve fayda sağlamak amacılığıyla Kolektif ‘Hafıza’ sergisi ile yolumuza devam ediyoruz.”