Letonyalı buz hokeyci Matiss Kivlenieks, yaşamını yitirdi
NHL ekiplerinden Columbus Blue Jackets'ın buz hokeycisi Matiss Kivlenieks, bir partide yaşanan havai fişek kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Amerika Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Columbus Blue Jackets'ın Letonyalı sporcusu Matiss Kivlenieks, bir ev partisinde yaşanan havai fişek kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Michigan eyaletinin Novi şehrindeki bir evde verilen partiye katılan 24 yaşındaki sporcu, polis raporuna göre evdeki havai fişek mekanizmasının arızalanması sonucu yaşanan panikte, jakuziden aceleyle çıkarken düştü ve kafasını yere çarptı.
Yapılan otopside ise, milli buz hokeycinin ölümünün, etrafa dağılan havai fişeklerden birisinin göğsüne çarpmasından kaynaklandığı saptandı.
Kivlenieks'in kulübü Columbus Blue Jackets, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada oyuncularının ölümünün şokunu ve üzüntüsüni yaşadıklarını belirtirken, Kivlenieks'in ailesine başsağlığı diledi.
Kulübün paylaşımı şu şekilde:
It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021
We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.
Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25
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