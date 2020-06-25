ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

25 Haziran 2020 Perşembe, 20:46

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.