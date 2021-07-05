Otogarda aşı isimlerini söyleyerek bağıran sağlıkçı hakkında soruşturma
Kütahya otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında "Sinovac ve Biontech" diye bağırdı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca, İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Türkiye’de Eskişehir ve Ağrı’dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip olan Kütahya’da, İl Sağlık Müdürlüğü şehirlerarası otobüs terminaline mobil aşı birimi kurdu.
Otogarın içinde kurulan stantta görevli sağlık personeli, ‘İstanbul ve Adana’ diye bağırarak müşteri toplayan yakınlarındaki firma görevlileri gibi "Sinovac ve Biontech" diye bağırdı. Stant önündeki bu anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa bir süre sonra görüntüler sosyal medyaya yüklendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Personelin aşı isimlerini söyleyerek bağırmasının ‘maksadını aşan ve yanlış algı’ yarattığı belirtilen yazılı açıklamada, “Kütahya otobüs terminali aşı uygulama merkezindeki görevli sağlık personelinin, bulundukları ortamda otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonu ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlandığı görülmüştür. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personelle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Altaylı: O iddianın hedefi biz değiliz
- Uğur Şahin'den, Türkiye için normalleşme açıklaması
- 'Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik'
- Galata Kulesi giriş ücreti uçtu!