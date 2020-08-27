Otomobil denize düştü, suya atlayıp, içinde biri olup olmadığını kontrol etti

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:41

Olay, Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda meydana geldi. El freni çekilmediği ileri sürülen otomobil, denize düştü. İçerisine bir süre su girmeyen araç dakikalar boyunca deniz üstünde kaldı.

Aracın içinde birinin olup olmadığı bilinmezken, çevredekiler tedirgin oldu. Suya atlayan bir kişi, aracın yanına kadar yüzerek içerisinde kimse olup olmadığına baktı. İçerisinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat nefes aldırırken, suyla dolan otomobil battı.



O anlar limandakiler tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Akşam saatlerinde vinçle denizden çıkarılan otomobilde, maddi hasar oluştuğu görüldü.