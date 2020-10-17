Otomobil ile çarpışan motosikletlilerden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Solmaz (34) hayatını kaybetti, arkasındaki Tolga Dede (30) ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. yönetimindeki 45 ACJ 137 plakalı otomobil, Ege Caddesi üzerinde dönüş yapmak istediği sırada, ters yönden geldiği ileri sürülen Fatih Solmaz'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Solmaz ile arkasındaki Tolga Dede yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tolga Dede ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dede'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı duyup, kaza yerine gelen Fatih Solmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Solmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- Mısır istihbaratı, sadece istihbarat mı?
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- Mısır istihbaratı, sadece istihbarat mı?