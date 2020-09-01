Otomobilden çıktı: Yüzlerce tüp kobra yılanı zehri
Edirne'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Olayla ilgili A.C, M.K, N.S, T.A, M.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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