Oxford Aşı Grubu Direktörü Pollard’dan “yeni aşı” açıklaması
Oxford Aşı Grubu Direktörü Andrew Pollard, koronavirüsün farklı mutasyonlarıyla mücadele etmek için dünyanın yeni aşılara ihtiyacının olup olmadığının belirsizliğini koruduğunu belirtti.
Güney Afrikalı yetkililer, ülkenin aşı programı kapsamında AstraZenaca'nın koronavirüs aşısının askıya alındığını açıkladı. Yapılan çalışmalar aşının ülkede görülen koronavirüs mutasyonunun hafif ile orta vakalarında çok düşük koruma sağladığını gösterdi.
Andrew Pollard, koronavirüsün farklı mutasyonlarıyla mücadele etmek için dünyanın yeni aşılara ihtiyacının olup olmadığının belirsizliğini koruduğunu belirterek, ancak bilim insanlarının yeni aşılar üzerinde çalıştığını ve bu nedenle de paniğe gerek olmadığını söyledi.
“YENİ AŞILAR HAZIRLANIYOR”
Reuters’ın aktardığına göre Pollard, BBC'nin radyo kanalına yaptığı açıklamada "Üzerine çalışacağımız mutasyonlara dair kesinlikle sorular var. Bunlardan biri de yeni aşılara ihtiyacımızın olup olmadığı" dedi.
Pollard, "Bence şu anda bu hala belirsizliğini koruyor ancak yeni aşılar hazırlanıyor, bu nedenle eğer ihtiyacımız olursa, insanları koruyabilmemiz için hazır olacaklar" dedi.
AstraZeneca araştırma başkanı da AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Kuzey Yarımkürede kış gelmeden önce sonbahar itibariyle diğer mutasyonlara karşı koruyacak yeni nesil aşı üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.
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