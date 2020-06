Oyun sektörünün kalbi İzmir’de atacak

23 Haziran 2020 Salı, 13:52

Oyun endüstrisinin her geçen gün büyüdüğü Türkiye’de İzmir bu alanda önemli bir etkinliğe imza atacak. Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında genç girişimcileri desteklemeyi ve milyonlarca dolarlık yatırımlar haline gelebilecek yeni fikirlerin önünü açmayı hedefleyen ödüllü oyun girişimciliği yarışması İzmir’de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ESL Türkiye iş birliğinde yapılacak Next Game Startup - Oyun Girişimciliği Yarışması çevirimiçi bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son yıllarda oyun endüstrisinin küresel ölçekte hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, “İzmir’den çıkacak oyun girişimleri, Türkiye’yi global oyun endüstrisinde çok daha yuk arılara taşıyabilir. Oyun dünyasının kalbi İzmir’de atacak” dedi.

SOYER: POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Oyun sektörünün global olarak büyüklüğünün 152 milyar dolar olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir kıyaslama yaparsak dünyada spor endüstrisinin değeri 488,5 milyar dolar. Film endüstrisi 136 milyar dolar, müzik endüstrisi ise 19,1 milyar dolar. Bu rakamlar oyun endüstrisinin ne kadar büyük olduğunu ve taşıdığı potansiyeli gösteriyor. Türkiye oyun pazarı ise 850 milyon doların üzerindeki hacmi ile dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Her sene oyun alanında yerli girişimlerimizin dünya çapındaki başarılarına şahitlik ediyoruz. 2010 yılında İstanbul’da kurulan Peak Games’in, geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük oyun firmalarından birine 1,8 milyar dolar gibi bir rakamla satılması, ülkemizdeki oyun girişimlerinin başarısı ve bu alandaki potansiyeline önemli bir örne k. Bu potansiyeli açığa çıkarmak mümkün. Yeter ki oyun dünyasının sunduğu fırsat ve avantajları, en etkili şekilde ve zaman kaybetmeden değerlendirmek için elimizden geleni yapalım. Bu festival gibi ülkemizde yapılan diğer çalışmalar ile bu sıralamadaki yerimizin hızla yukarılara çıkacağına eminim.”

"İZMİR FARK YARATACAK"

İzmir’in yeni yatırımların, teknolojik inovasyonların ve yaratıcı üretimlerin cazibe merkezi olması için uygun bir kent ekosistemi oluşturduklarına değinen Soyer, “Bunu, şehrimizdeki tüm paydaşlarla birlikte, bir kent koalisyonu vizyonuyla inşa ediyoruz. Ülkemizin en önemli oyun ve e-spor organizasyonu INTEL ESL Gaming Fest’e ev sahipliği yapmayı ve girişimcileri desteklemeyi, İzmir’e katkısı nedeniyle de çok önemsiyoruz. İzmir’den çıkacak oyun girişimleri, Türkiye’yi global oyun endüstrisinde çok daha yukarılara taşıyabilir. Intel ESL Gamingfest ile oyun dünyasının kalbi İzmir’de atacak. İzmir’de nefes alacak ve İzmir’den gelişip Türkiye’ye yayılacak. Bunun için elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Oyun girişimciliğine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener İzmir’i girişimcilik ve inovasyonun gözde şehirlerinden biri haline getirmek istediklerini, odaklanacakları sektörler arasında yer alan oyun sektörünü destekleyecek her etkinlikte yer alacaklarını söyledi.

İntel EMEA Bölgesi Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Maurits Tichelman, pandemi sürecinde daha fazla insanın oyun sektörüne adım attığını dikkat çekti veoyun sektörünün hızla büyümeye devam ederek büyük bir endüstriye dönüştüğünü belirtti. Tichelman bu sektörüyeni girişimcilerle ilerleteceklerini, İzmir’e odaklanarak bunu yapacak olmanın önemini ifade etti.

İntel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük, e-spor endüstrisini büyütmek için çıktıkları bu yolculuğun Türkiye ekonomisine güzel katkılar verdiğini söyledi. Küçük, “Bu festival kapsamında düzenlediğimiz yarışma ile şimdi gençlere ‘oyun oynama, oyununu sen yaz’ diyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile bu projeyi başlattık. Gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine imkan vermek, dünya çapında girişimci olmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Festival ve yarışmanın düzenlenmesine katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ise bu projeyle amaçlarının Türkiye’deki gençler için oyun sektöründe girişim alanları yaratmak, girişimcilerin ve yatırımcıların dikkatini oyun sektörüne çekmek ve Türkiye’nin bu sektörde önemli bir yere gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projeler, ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek. Next Game Startup’ın kazananları, finalistlerin Eylül ayında 89’uncu İzmir Enternasyonel Fuarı yapacağı sunumların ardından belirlenecek. Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün olacak. Yarışmada ilk ona giren girişimlere Tiplay ve Rollic Games tarafından oFON kapsamında 1 milyon TL avans fonu sağlanacak. Girişimlerin başarılı olup gelir elde etmeleri durumunda geri ödeme şeklinde alacakları finansal destek ile projelerini geliştirme fırsatı bulacak. Yarışmada birinciye 25.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL ödül verilecek. Ayrıca ilk üçe giren girişimcilere t anıtım, mentorluk desteği verilecek. İlk üçe giren oyunlara para ödülünün yanı sıra 200 bin liranın üzerinde hizmet desteği sağlanacak.Ankara, İstanbul, İzmir ve Denizli’de ortak çalışma alanı ve ofis desteği yarışma kazananlarına sağlanacak.

GENÇLERE BÜYÜK ŞANS

Gençler için oyun sektöründe istihdam alanları yaratmak, girişimcilerin ve yatırımcıların dikkatinioyun sektörüne çekmek, inovasyon ve girişimciliği oyun sektörü ile birleştirmek, oyun sektörünü yeni girişimler ve iş modelleri ile güçlendirmek, her gün büyüyen oyun sektöründe milyonlarca dolarlık yatırımlar hâline gelebilecek yeni girişim fikirlerinin önünü açmak ve inovasyon ile girişimciliği oyun alanında İzmir’e taşımayı amaçlayan yarışma için detaylara https://www.nextingame.com/next-startup-turkiyeinternet sitesinden ulaşılabilecek.

Monster Notebook, Teknosa ve HepsiGamer’ın etkinlik sponsoru; Tiplay, Rollic ve Game Factory’nin ise oyun sponsoru olarak destek verdiği yarışmanın diğer destekçileri arasında İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, Masomo, indir.com, Pazarlama Türkiye, Günlük Bülten.com ve imza.com yer alıyor.

JÜRİ

Yarışmanın jürisi oyun sektöründe yer alan isimlerden oluşuyor: Tiplay Studio Kurucu Ortakları Ahmet Öney, Mehmet Umut Ermeç, Osman Tutum, Next In Game Ajans Direktörü Aykut Özdemir, Monster Notebook Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çerçioğlu, Rollic Games Kurucu Ortağı Burak Vardal, Rollic Games Yayın Direktörü Utku Erdinç, ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ve Doruk Demirsar, GAMFED Türkiye Kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz, imza.com Kurucu Ortağı Hasan Yaşar, Intel Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, Game Factory Kurucusu Murat Kahraman, Masomo İş ve Ortaklık Geliştirme Müdürü Rudi Diriman, Women in Games kurucusu Simay Dinç ve Oyunder Kurucusu Tansu Kendirli.