Hanedan dizisinin oyuncusu Michael Nader yaşamını yitirdi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:04

ABD’de 1980’li yıllarda yayınlanan ve bir dönem Türkiye’de de yayınlanmış olan Hanedan (Dynasty) dizisinin oyuncularından Michael Nader’ dan üzücü haber geldi.

76 yaşındaki Nader’in California’da yaşadığı evinde 23 Ağustos tarihinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Nader’in ölüm haberi, 13 Ağustos’ta kanser teşhisi koyulduktan 10 gün sonra geldi.

"BANA BÜYÜK ACI VERİYOR"

Nader’in eşi Jodi Lister, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşim Michael Nader’in 23 Ağustos’ta hayatını kaybettiğini duyurmak bana büyük bir acı veriyor. 13 Ağustos’ta ölümcül bir kansere yakalandığı teşhisi koyulmuştu. 10 gün sonra benim ve tüylü en iyi dostu Storm’un yanında hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.