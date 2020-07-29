Oyuncu Şevket Çoruh duyurdu, Gökhan Özoğuz destekledi

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:09

Oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Sanat Parkta festivali kapsamında 11 Eylül tarihinde sahnelenecek 'Bir Baba Hamlet' oyunundan elde edilen tüm gelirin Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu.

Gökhan Özoğuz da haberi kendi twitter hesabından paylaşarak 'Sanat böyle bir şey' yorumunda bulundu.

Sanat böyle bir şey . pic.twitter.com/hQYLJ8WRzk — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) July 28, 2020







