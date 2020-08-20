Özel okullar bugünden itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek
Özel okullar, 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden isteyenler için, bugünden itibaren takviye kursu açabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce takviye kurslarına ilişkin illere yazı gönderildi.
Yazıya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında özel okullarda, 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden isteyenler için 20 Ağustos'tan itibaren takviye kursları açılabilecek.
Kurslarda maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin önlem ve tedbirler ile Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nda yer alan hususlara titizlikle uyulması gerekecek.
Video Haberler
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum