Öztrak, Erdoğan'a "ağa" hikayesiyle yanıt verdi

29 Aralık 2020 Salı, 13:06

CHP Sözcüsü Öztrak, düzenlediği basın toplantısında ekonomi politikalarını ve asgari ücret kararını eleştiridi.

Erdoğan'ın "Benim alanım ekonomi" sözlerine dikkat çeken Öztrak, "Yaşananlara bakınca insanın aklına marabanın ağaya söylediği geliyor: Ağam, yolun başında at sendeydi, sonunda yine sende. Peki, biz bu yolda bu kadar tezeği niye yedik?” şeklinde konuştu.