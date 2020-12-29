Öztrak, Erdoğan'a "ağa" hikayesiyle yanıt verdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, AKP iktidarının ekonomi politiklarını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Benim alanım ekonomi" sözlerine sert tepki gösterdi.
CHP Sözcüsü Öztrak, düzenlediği basın toplantısında ekonomi politikalarını ve asgari ücret kararını eleştiridi.
Erdoğan'ın "Benim alanım ekonomi" sözlerine dikkat çeken Öztrak, "Yaşananlara bakınca insanın aklına marabanın ağaya söylediği geliyor: Ağam, yolun başında at sendeydi, sonunda yine sende. Peki, biz bu yolda bu kadar tezeği niye yedik?” şeklinde konuştu.
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