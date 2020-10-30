Pakistan'dan İzmir'e destek mesajı: Türk kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz
Pakistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı mesajla, İzmir'de gerçekleşen depremden ötürü Türk halkına dayanışma mesajını iletti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresinden yayınladığı mesajda, "İzmir'de yaşanan ve insanların deprem sonrası yıkılan binalarda mahsur kaldığına ilişkin haberlerden son derece üzüntü duymaktayız. Pakistan halkı her zaman olduğu gibi Türk kardeşleriyle güçlü bir dayanışma içindedir. En iyi dileklerimiz ve dualarımız sizlerle!" ifadelerine yer verdi.
Çok sayıda Pakistanlı kullanıcının da bakanlığın mesajının altında destek mesajlarını paylaşması dikkat çekti.
Extremely anguished by news of earthquake in Izmir, #Turkey, and people reportedly trapped in demolished buildings. Like always, people of #Pakistan are in strong solidarity with their Turkish brethren. Our best wishes and prayers!@MFATurkey— Spokesperson ???? MoFA (@ForeignOfficePk) October 30, 2020
YIKILAN VE HASAR GÖREN BİNALAR VAR
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalar yıkılırken, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. AFAD, depremde 1'i boğulma olmak üzere olan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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