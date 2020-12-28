Pandemiyle zor günler geçirildi, toparlanma sinyalleri var

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Ancak KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi işbirliğiyle hesaplanan Lojistik Güven Endeksi’nin, 2021 için olumlu sinyal verdiği belirtildi.

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, “Üçüncü çeyrekte pozitife dönen görünüme, dönem içerisinde hafifleyen kısıtlamalar, iyileşen küresel ticaret ve yükselen e-ticaret hacmi katkı sağladı” dedi.

ABD ve Çin arasında ticaret trafiğinde artış yaşandığını, ülkeler arasındaki tıbbi malzeme ticaretinin de bu trafiği desteklediğini söyleyen Öner, “E-ticaret, taşımacılık sektörü için en önemli ivme kaynakları arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye çok ciddi bir e-ticaret potansiyeline sahip ve bu da orta vadede kargo taşımacılığına talebi canlı tutacaktır. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, e-ticaret hacmi 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artışla 91 milyar lirayı aştı” dedi.

YÜZDE 20’LİK DÜŞÜŞ

Dördüncü çeyrekle ilgili beklentilere de değinen Öner, şunları söyledi: “Alt endekslere bakıldığında, sektörün iş durumu koşullarına ilişkin endeks halen pozitif görünmesine rağmen, bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik düşüş gösteriyor. İş hacmi beklentilerine yönelik endeks de çeyrek bazındaki yaklaşık yüzde 10’luk düşüşe karşın 123.44 olarak ölçülerek, pozitif görünüme işaret ediyor. Bu hafif düşüşleri son çeyrekte ikinci dalgayla birlikte geri gelen kısıtlamalara bağlamak mümkün, ancak bir kez daha sektörde beklentilerin büyük ölçüde pozitif olduğunu belirtmekte fayda var.”

HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Sektörde şirket birleşmesi ve satın almalarına ilişkin beklenti endeksinin, güçlü görünümüyle dikkat çektiği vurgulandı. Birleşme ve satın alma beklentilerine yönelik endeks, yaklaşık yüzde 14’lük bir artışla 140.63’te yer alıyor. Bu durum, e-ticaretin lojistik sektörü üzerindeki yoğun etkisiyle açıklanıyor.

E-ticaret sektöründeki perakende devleri kendi lojistik şirketlerini kuruyor ve kargo taşımacılığı üzerindeki yatırımlar da bir artışı beraberinde getiriyor. Böylelikle, e-ticaret altyapısına yönelik yeni kargo şirketleri ve depoculuk yatırımları gözleniyor.