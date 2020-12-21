Papaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kiliseden kovdu

Azerbaycan karşısında Karabağ'daki savaşı kaybetmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu.

DHA
21 Aralık 2020 Pazartesi, 13:34
Papaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kiliseden kovdu
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Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için  başkent Erivan'da 19 Aralık itibarıyla 3 günlük resmi yas ilan edildi. Paşinyan,  kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermedi, sonra da kapıyı gösterdiği görüldü. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz"  diyerek, kiliseden ayrıldı.

Öte yandan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Paşinyan'ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan'ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. 


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