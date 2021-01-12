Parler’den sonra Trump destekçileri Telegram'a geçti

12 Ocak 2021 Salı, 16:17

Donald Trump’a sosyal medyada uygulanan yasaklamaların ardından birçok ABD’li yeni uygulamalara yöneldi. Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarının kapatılmasının ardından Parler adlı sosyal medya platformunun da uygulama marketlerinden kaldırılmasıyla Trump taraftarları telegram kullanmaya başladı.

Daily Telegraph’ın Sensor Tower adlı veri şirketinin analiz verilerini aktardığına göre, Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak'la 10 Ocak arasında geçen zamanda ABD'de 545 bin kişi Telegram uygulamasını indirdi. Yükleme sayılarının, WhatsApp'ın yeni gizlilik politikasıyla ilgili tartışmalar nedeniyle de arttığı kaydedildi.

PARLER İKİNCİ UYGULAMA OLMUŞTU

Telegram pazar günü, Trump'ın Facebook ve Twitter'dan uzaklaştırılmasının ardından kullanıcıların çevrimiçi olarak kendilerine yeni bir yuva araması ve teknoloji şirketlerinin de alternatif olarak ortaya çıkan konuşma ağı Parler'ı kesmesiyle ABD'de en çok indirilen ikinci uygulama oldu.

Habere göre Parler'ın ulaşılamaz olmasından önce kullanıcılar Telegram'a geçiş çağrısı yapmıştı.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Apple ve Google'ın Parler'ı akıllı telefonlar için sundukları mağazalardan kaldırmasının ardından cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu şirketlerin "özgürlükler açısından Twitter'ın çok daha büyük bir sorun teşkil ettiğini" söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe