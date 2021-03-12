Partnerinizle tartışırken kaçınmanız gereken hatalar
Psikologlar, partnerler arasındaki tartışmanın büyümesini engellemek için kaçınılması gereken 6 davranışı sıraladı.
Anlaşmazlıkların ve tartışmaların tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayabilir. Ancak bunları ilişkinin lehine çevirmek ya da büyümesini önlemek mümkün.
Psikologlar, tartışmanın büyümesini engellemek için kaçınılması gereken 6 davranışı sıraladı.
Çözüm yerine şikayetlere odaklanmayın
Pepperdine Üniversitesi'nden psikoloji doçenti Judy Ho'ya göre ortada bir şikayet olmadığı müddetçe tartışma da çıkmıyor. Ancak ilerleme kaydetmek için önce şikayetinizi açıklamalı, sonra nasıl hissettiğinizi paylaşmalı ve ardından hızla çözüm önerilerine geçmelisiniz.
Problem çözme aşamasındayken, işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimseyin. Sorunu çözmek için beyin fırtınasına zaman ayırın ve birbirinizin fikirlerini yargılamayın.
"Hep" ve "asla" gibi abartılı ifadelerden kaçının
Ho ayrıca, "Bunu hep yapıyorsun!" ya da "Hiç yapmıyorsun!" gibi ifadelerin hem dramatik olduğunu hem de genellikle doğru olmadığını belirtiyor.
Ho'ya göre bu ifadeler aynı zamanda partnerinizi savunmaya geçirebilir. Bunun sonucunda da partnerler birbirini dinlemek yerine bu ifadeleri çürütecek örnekler bulmaya odaklanabilir.
"Ben" yerine "sen"li ifadelerden uzak durun
Psikologlar, "sen"li ifadeleri vurgulamanın da partnerinizi savunmaya geçireceğini söylüyor. Danışman Mark Mayfield'a göre "Sen yaptın", "Bana şöyle hissettirdin" gibi cümleler yerine "Şöyle hissediyorum" ya da "Buna ihtiyacım var" gibi ifadeleri tercih etmek gerekiyor.
Gerçekten dinlemek yerine konuşma sırasının size gelmesini beklemeyin
Mayfield, "Genellikle bir tartışmada o kadar hararetli oluruz ki duyduğumuz bir kelimeye veya bir cümleye kilitlenip kalırız. Karşımızdakinin söylediklerinin tamamını duymadan savunmamızı geliştirmeye başlarız" diyor ve ekliyor:
Bunun ardından söylenenlerin bir kısmına yanıt veririz ve içeriğin çoğunu kaçırırız. Bu da tartışmayı uzatır ve kızıştırır.
Kısa kısa nefes almayın
Mayfield'a göre kısa kısa nefesler almak, sempatik sinir sistemini harekete geçiriyor ve rasyonel düşünmek yerine savaşmaya ya da kaçmaya teşvik ediyor.
Derin nefesler alın, böylece daha net düşünmenize ve anlaşmazlığa sakin kafayla bakabilirsiniz.
Tartışma tatlıya bağlanmadan uzaklaşmayın
Tartışma sırasında biraz ilerleme kaydedilse bile duygulaırn yatışması kolay olmayabilir. Bu nedenle, hararetin soğuması için zaman gerekebilir. Yine de uzmanlar, tartışmayı olumlu bitirmek gerektiğini belirtiyor.
Tartışmayı kişinin bu süreçteki olumlu bir davranışını kabul ederek bitirin. Mesela ‘Endişelerimi dinlediğin için teşekkür ederim' veya ‘Duygularımı açıkça ifade edebildiğim bir ortamımız olduğu için minnettarım' diyebilirsiniz.
Kaynak: Independent Türkçe
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