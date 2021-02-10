Pasifik Okyanusu’nda 7.5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’nda yer alan Yeni Kaledonya kıyılarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’nda yer alan Melanezya ada öbeği içerisindeki Fransa’ya bağlı olan Yeni Kaledonya yakınlarındaki Vanuatu kıyılarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin Yeni Kaledonya’nın yaklaşık 415 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne bağlı Ulusal Hava Durumu Servisi’nin (NWS) Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınlayarak, "Bu depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları önümüzdeki üç saat içinde olasıdır" dedi.
Yeni Zelanda, Avustralya ve Fiji’de Yeni Kaledonya’daki depremin ardından tsunami uyarısı yayınlanırken, tsunami dalgalarının bir metre yüksekliğe ulaşabileceği ve önümüzdeki birkaç saat içinde karaya çarpabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Yeni Kaledonya, sismolojik olarak aktif bir bölgede yer alması nedeni ile ülkede sık sık depremler meydana gelmektedir.
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