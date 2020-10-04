PATHOS’un yeni sayısı okurla buluştu…

04 Ekim 2020 Pazar, 10:22

Fransız Yeni Dalga akımını kapağına taşıyan dergide iz bırakacak dosyayı Taner Ay hazırlamış. Yakup Yaşa’nın çevirdiği Baudelaire dosyasında şairin Lanetli Kadınlar, Mücevherler, Kuğu şiirlerinin yanı sıra ruhsal durumunu ve şiirinin arka planını ortaya koyan annesine yazdığı mektubu da yer alıyor.

ŞİİR FAYDASIZ DEĞİLDİR!

Süreyya Berfe, Serdar Koc¸ak, I·rfan Yıldız, Ender Emirogˆlu, Cengiz Kılçer, Cenk Gu¨ndogˆdu, Onur Sakarya, Yu¨cel Kayıran, Onur Ko¨ybas¸ı, Kaan Koc¸, Talita Yaltırık’ın şiirleriyle yer aldığı Pathos’ta Atakan Yavuz’un “Şiir Birçok Şairin Dediği Kadar Faydasız Değildir” diyen Noah Berlatsky’den çevirdiği şaire ve şiir dair sorularla ilerleyen metni ile Türker Körük’ün Rene Girard’dan çevirdiği Yeme Bozuklukları ve Mimetik Arzu başlıklı modern hayatın getirdiklerini sorgulamamımı sağlayan yazı ilgiyle okunması hak ediyor.

TÜRK ENTELLEKTÜELİ...

“Türk Entelektüelinin Trajedisi” adlı başyazı ile açılan dergide Osman Çakmakçı, bu topraklardaki entelektüelin ahvalini dile getirerek şöyle söylüyor: “Ülkemizde entelektüelin, entelektüel çabanın karşılığını bulduğu bir ortam olduğunu söyleyemeyiz; böyle bir ortam yok. Entelektüelin varlığını anlamlı bulması için öncelikle ona ihtiyaç duyan bir kitlenin olması gerekir. İşte ülkemizde böyle bir kitle yok. Yani ülkemiz halkı entelektüellere ihtiyaç duymuyor. Onun fikirlerini gereksinmiyor, ondan kendi sorunlarına ya da gerçekliğe dair düşüncelerini duymak istemiyor. Yok eğer böyle değil de bunun tersi olsaydı, yani kitle entelektüele ihtiyaç duyuyor ülkemizde diyebilseydik, o zaman sayısal bir çoğunluk olması gerekirdi ortada. Halbuki, bilindiği gibi, ülkemizde kitaplar sadece bin tane basılıyor, bunlar da birkaç yıl içinde ancak satılıyor, demek ki bir yazarın gerçekliğe ilişkin önerilerini ortaya koyduğu, ilettiği düşünceleri ancak bin kişi tarafından öğrenilmeye değer bulunuyor. Ki bu bin kişinin tamamının da okuduğunu söyleyemeyiz, demek ki daha da az. Öyleyse bir entelektüelin kendisini muhatap tutacağı bir kitle yok ülkemizde. Entelektüel bir boşluğa doğru konuşuyor. Bu boşluktan ona sözlerinin yankısı dönmüyor. Bir karşılıklı iletişim oluşmuyor. Entelektüel, varsayımsal bir dünyada, kendi çalıp kendi oynuyor. Karşılığını bulamıyor.” Okuru sorumluluğa davet eden ve entelektüelin sefaletini de ortaya koyan yazı dikkat çekici tespitler ve eleştiriler taşıyor.

YÜRÜYEN ADAM

“Marcel Duchamp’da Alegorik Döngü” başlığıyla Özlem Kalkan Erenus, “Giacometti, Beckett, Kâtip Bartleby: İstemli Yapmayış ve Yürüyen Adam” adlı makalesiyle Cihan Camcı’nın okunacağı Pathos’ta Mehmet Fırat Pürselim, Şeyma Yol Kara ve Rus sembolizminin öncülerinden Valery Bryusov imzalarını görüyoruz.

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

Bu sayının tiyatro bölümündeyse; Zehra İpşiroğlu’nun Genco Erkal üzerine kaleme aldığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” yazısıyla Ali Salduz’un “Ay, Carmela” oyunu üzerinde değerlendirmesi ve oyunun yönetmeni Naşit Özcan ile yaptığı söyleşisi de yer alıyor.

Fuat Sevimay’ın Joyce Dili, Düşünce İklimi başlıklı yazısının yanı sıra “Ölüm ve Müştemelatı” metniyle Nil Göksel ve “Yaşam Hamlesine Karşı Durma Felsefesi: Bergson ve Bachelard adlı makelesi ile Özgür Taburoğlu dergide ilgiyle okunabilir.