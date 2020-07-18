Paydaş kapitalizmi kavramını benimseyen Sabancı sürdürülebilir yeni yol haritası çizdi

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Sabancı Grubu CEO’su Cenk Alper, pandemi sürecini iyi hayal edip sonrasına hazırlanarak yönettiklerini belirterek bu süreçte işten adam çıkarmak yerine onları eğiterek yeni beceriler kazandırdıklarını söyledi. Alper, “Adamın işiyle ilgili kaygısı varken, kendi geleceğiyle ilgili kaygısı varken şirketin geleceğini düşünmez. Biz bu kaygıyı ortadan kaldırdık” dedi.

İŞSİZLİK EN BÜYÜK SORUN

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Gönüllüleri’nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Türkiye’den en iyi örnek seçildiğini açıkladı. Önceki gün Türkiye’den sadece Sabancı Holding’in katıldığı BM’nin “2030 Gündemi İçin Gönüllülüğün Yeniden Canlandırılması” toplantısına katıların ve buna ilişkin gazetecilere bilgi vermek için online bir toplantı düzenleyen Alper, grubun pandemi sürecine ilişkin faaliyetlerini de anlattı. Dünyada “paydaş kapitalizmi” kavramının gündemde olduğunu söyleyen Alper, “Artık şirketlerin sadece kâr odaklı değil, bir toplumsal üst amaç peşinde de koşuyor olması gerekliliği ortaya çıktı. Eskiden şirketler kâr için işten adam çıkarırdı. Şimdi yeniden eğitim gündeme geldi” dedi. Salgın nedeniyle şu anda tüm dünya şirketlerinin konuştuğu meselenin de işsizlik olduğunu belirten Alper, şunları söyledi: “Eğer siz işten adam çıkarırsanız çıkardığınız adamların toplumda bıraktığı negatif etki, öbür tarafta sizin finansal performansınızı negatif etkileyecek. Yeni yetenekler kazandırmak çok daha faydalı olur. Paydaş kapitalizmin en önemli adımlarından bir tanesi bu diyebilirim.”

EN BAŞTA KARAR ALDIK

Sabancı Grubu olarak salgın başladığında bu kararı aldıklarını belirten Alper, şunları söyledi: “İşten çıkarma yasakları başlamadan önce arkadaşlarıma ‘salgın döneminde tek bir kişiyi geride bırakmayacağım. Eğer bıçak kemiğe dayanırsa maaşlarımızı azaltırız’ dedim. Ancak pandemi dönemindeki performansımız gayet iyi gidiyor ve böyle bir noktaya gelmedik. Maaşlarda da değişikliğe gitmedik. Ayrıca yeni beceri kazandırmaktan başka alternatif yok. Amerika’daki duruma bakın Amerika’da inanılmaz şekilde işsizlik arttı. İşsizliğe katkıda bulunan firmalar borsada cezalandırılıyorlar.”

SABANCI GÖNÜLLÜLERİ EN İYİ ÖRNEK

Cenk Alper, “2030 Gündemi İçin Gönüllülüğün Yeniden Canlandırılması” toplantısında ise Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye’den en iyi örnek seçilen Sabancı Gönüllüleri’ni ve Topluluğun sürdürülebilirlik yol haritasını anlattı. Özel sektör, akademi, sivil toplum üyelerinden yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği toplantıda Alper, Sabancı Gönüllüleri hakkında şu bilgileri verdi:

- Sabancı Gönüllüleri Programı 2.000 gönüllüsü ile Türkiye’nin en büyük kurumsal gönüllülük programıdır.

- 16 Sabancı şirketi programa dahil olmuş, 13 şehirde projeler yürütülmüştür. En çok proje Istanbul, Ankara ve Adana’da hayata geçirilmiştir. 2015 yılından beri Sabancı Gönüllüleri 71 proje hayata geçirmiş, 40.000’in üzerinde çalışan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği online eğitimi almıştır.

- Sabancı üniversitesine giren her bir öğrenci zorunlu bir ders olarak bir sosyal sorumluluk projesi yapmak zorunda ilk yılında. 15 binden fazla öğrenci bu sürece dahil oldu. 1300 proje yaptılar ve yaklaşık 70 bin kişiye dokundular.