Pekcan'ın dezenfektan skandalında yeni detay: Bozuk ürünler de satılmış
'Dezenfektan' skandalı sonrası görevden alınan Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji adlı şirkette, bozuk ürünlerin yeniden piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.
Görevinden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ait Nanoksia adlı şirketin, bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı. İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki haberinde bozuk ürünlerin yeniden piyasaya sürüldüğü de belirtildi.
'ÇİZGİ OLANLARI ALMA, ONLAR MANTAR OLMUŞ'
Piyasadaki en pahalı dezenfektanlardan biri olan Nanoksia'nın Kavacık'taki merkezinde çekilen görüntüler, skandalın sadece bakanlığa yüksek fiyattan satış ile sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Nanoksia merkezinde çekilen videoda, bozulan ve tortu oluşan dejenfektanların süzülerek, yeniden satışa hazırlandığı görülüyor. Bozuk dezenfektanları süzen erkek çalışanın, şişe içinde oluşan tortuları yanındakilere tarif ederek, “Çizgi olanları alma, onlar mantar olmuş” dediği duyuluyor. Videoda, dezenfektanları süzen kişinin Hasan Pekcan’ın İsmail isimli şoförü, konuştuğu kişinin ise yine Hasan Pekcan'ın Gül isimli sekreteri olduğu öğrenildi.
BAKANLIK, SATIŞI KABUL ETMİŞTİ
Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji adlı şirketin, bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı. Nanoksia’nın, Ticaret Bakanlığı’na litresi 35 liraya sattığı dezenfektanı TGS Yer Hizmetleri’ne ise 14.35 liraya verdiği skandalın diğer boyutuydu.
Nanoksia tarafından Ticaret Bakanlığı'na 175 TL'ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracı kuruluşa 100 TL'ye satıldığı, aracı kuruluşun da piyasada 150 TL'ye satışa sunduğu anlaşıldı. Muadillerinden daha pahalı olan dezenfektan için Bakanlık, şirkete 1.5 milyon TL ile 9 milyon TL ödedi.
BAKANLIK, SATIŞI KABUL ETMİŞTİ
Ticaret Bakanlığı, satışı kabul etmiş ve Pekcan'ın şirketinden 507.880 TL'lik dezenfektan alındığını açıklamıştı. Açıklamada, “Gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denilmişti.
PEKCAN GÖREVDEN ALINDI
10 Temmuz 2018’den 21 Nisan 2021 tarihine kadar Ticaret Bakanı görevini yürüten Pekcan, Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi görevden alınmıştı. Pekcan’ın yerine ise Mehmet Muş atanmıştı. Pekan’ın görevden alınmasının ardından, Ağustos 2018’den bu yana Ticaret Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olan Gonca Işık Yılmaz da görevinden alınmış Batur’un yerine Mustafa Tuzcu atanmıştı.
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