PEN Türkiye’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Demokrasi ve hukuk talebinin vurgulandığı “Cumhuriyet Kalbimizdir” başlıklı mesaj şöyle:

“Orda bir 29 Ekim 1923 var,

97 yıl uzakta!

Burda bir 29 Ekim 2020 var,

kalbimizden de yakında!

29 Ekim’le kopmaz, kırılmaz,

ayrılmaz, küsmez, darılmaz,

gücenmez, incelmez bir bağ var

aramızda!

Biz Cumhuriyet’le bağlıyız

birbirimize ve varlığımızın

değeri ölçülmez hiçbir şeyle!

Altın, elmas, mücevher,

mal mülk, han hamam, saray

ne ki onun yanında!

Diyeceksiniz ki ‘pek naif olmuş

bu bildiriniz!’ Ee olur, çünkü

Cumhuriyetle kalp kalbe karşı

oluyoruz her durumda!

Ankara Türkiye’nin kalbi.

Cumhuriyet hepimizin kalbi.

29 Ekim 1923. O muhteşem

günden beri, Cumhuriyetle

başlayan her sözün güzel

olmasından belli onun değeri.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün

arkadaşlarıyla, askeriyle, halkıyla

kurduğu Cumhuriyete düşmanlık

taslayanlara, laikliği tartışanlara

akıl fikir, zihin açıklığı dileriz.

Demokratik, laik, sosyal hukuk

devleti Türkiye Cumhuriyeti’ne

aşkla bağlı olanlara aşkolsun deriz.

‘Başka bir aşk istemez,

aşkınla çarpar kalbimiz.’

Cumhuriyet kalbimizdir.”