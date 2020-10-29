PEN Türkiye’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.
Demokrasi ve hukuk talebinin vurgulandığı “Cumhuriyet Kalbimizdir” başlıklı mesaj şöyle:
“Orda bir 29 Ekim 1923 var,
97 yıl uzakta!
Burda bir 29 Ekim 2020 var,
kalbimizden de yakında!
29 Ekim’le kopmaz, kırılmaz,
ayrılmaz, küsmez, darılmaz,
gücenmez, incelmez bir bağ var
aramızda!
Biz Cumhuriyet’le bağlıyız
birbirimize ve varlığımızın
değeri ölçülmez hiçbir şeyle!
Altın, elmas, mücevher,
mal mülk, han hamam, saray
ne ki onun yanında!
Diyeceksiniz ki ‘pek naif olmuş
bu bildiriniz!’ Ee olur, çünkü
Cumhuriyetle kalp kalbe karşı
oluyoruz her durumda!
Ankara Türkiye’nin kalbi.
Cumhuriyet hepimizin kalbi.
29 Ekim 1923. O muhteşem
günden beri, Cumhuriyetle
başlayan her sözün güzel
olmasından belli onun değeri.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
arkadaşlarıyla, askeriyle, halkıyla
kurduğu Cumhuriyete düşmanlık
taslayanlara, laikliği tartışanlara
akıl fikir, zihin açıklığı dileriz.
Demokratik, laik, sosyal hukuk
devleti Türkiye Cumhuriyeti’ne
aşkla bağlı olanlara aşkolsun deriz.
‘Başka bir aşk istemez,
aşkınla çarpar kalbimiz.’
Cumhuriyet kalbimizdir.”
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