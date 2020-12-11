Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu

Pendik Kurtköy'de dün ormana bırakılmış onlarca köpek yavrusu donmak üzereyken bir hayvansever tarafından bulundu.

DHA
11 Aralık 2020 Cuma, 11:49
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
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Kurtköy'de ormanlık alana bırakılan onlarca köpek yavrusu ile annelerinin açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olduğu bilgisini alan hayvansever Işkın Moğol Alçı ormana gelerek yavruları ve annelerini evine aldı.

Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ölüme terk edilen köpekler için yardım istedi ve bazı yavruların donarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Açlıktan kemikleri sayılan anne ve yavruların karnını doyuran hayvansever, köpeklerin tedavilerine başlanmasını sağladı. 


 


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