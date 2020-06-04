Pentagon ve Trump arasında büyük çatlak

04 Haziran 2020 Perşembe, 11:32

ABD Savunma Bakanı Mark T. Esper Çarşamba günü, Amerikan kentlerindeki protesto dalgasını kontrol etmek adına 'en azından şimdilik' aktif askeri birliklerin görevlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, Pazartesi günü bu adımı atacağını söyleyen Başkan Donald Trump ile fikir ayrılığı içinde olduğunu gösterdi.

Esper'in, Trump’ın söylemlerine yönelik tepkisi, ordu ve Pentagon üst bürokrasisi içindeki huzursuzluğu yansıtırken, asıl korkulanın, söz konusu kararın ardından ülke çapında sıkıyönetim ilanı olasılığı olduğu konuşuluyor.

'SON ÇARE OLMALI'

Pentagon'daki bir basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Esper, ordunun eyaletlerde konuşlandırılmasının, “yalnızca son çare olarak ve sadece en acil durumlarda” göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

NY Times'ın haberine göre, Esper’in sözlerine tepki gösteren Trump, Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany'in, "Ona hala güveniyor musunuz" sorusunu, "Sekreter Esper hala Sekreter Esper” olarak yanıtladı ve ekledi, “Başkan inancını yitirirse, bunu en kısa zamanda öğrenirler...”

ORDUNUN YÜZDE 40'I SİYAHLARDAN OLUŞUYOR

Pentagon üst yönetimi, özellikle aktif ve yedek personelin,

yaklaşık yüzde 40'ının siyahlardan oluşması sebebiyle halk desteğini kaybetme konusunda oldukça endişeli. Bu endişe ABD Genelkurmay Başkanı Gen. Mark A. Milley'in mesajına da yansıdı. Milley, Çarşamba günü yayınladığı mesajda, silahlı kuvvetlerin her üyesinin Anayasayı savunmak için yemin ettiğine inandığını belirterek, “Anayasa Amerikalılara ifade ve barışçıl toplantı özgürlüğü hakkı veriyor” dedi.

Öte yandan, eski Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Trump'ın kilisede elinde İncil'le fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Trump'ın kasıtlı olarak son üç yıldır ülkeyi ayrıştırdığını söyleyen Mattis, "Donald Trump, hayatımda gördüğüm Amerikan halkını bir araya getirmek için uğraşmayan ve uğraşıyormuş gibi de yapmayan tek başkan" ifadelerini kullandı. ABD'nin son üç yıldır olgun bir lider eksikliğinin sonuçlarını deneyimlediğini de belirten Mattis, "Birliği onsuz sağlayabiliriz." dedi.