Pentagon’dan Rusya kararı: Hedef Kaliningrad
ABD, Rusya sınırlarında askeri varlığını geliştirmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu kapsamda tasarlanmış yeni görev güçlerini sahaya sürmeye hazırlanıyor.
Pentagon, Rusya’ya karşı koyma amacıyla Avrupa'da Çoklu Görev Gücü (MDTF) ve Askeri Saha Komutanlığı (TFK) adlarında iki yeni birim oluşturuyor. Washington yönetiminin, önümüzdeki aylarda oluşturacağı bu birimler sayesinde NATO'ya, Rusya ile olası bir askeri çatışmada belirgin şekilde avantaj sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor.
RIA’ya göre, Pentagon tarafından oluşturulan bu yeni birliklerin ateş güçleri; çoklu fırlatma roket sistemleri, yüksek hassasiyetli füzeler ve uzun vadede hipersonik silahlara dayanacak.
HEDEF: KALİNİNGRAD
Rusya’nın, anavatan ile kara bağlantısı olmayan tarihi önemdeki kenti Kaliningrad, nükleer başlıklı İskender füzelerine ev sahipliği yapması sebebiyle NATO için özel bir anlam ifade ediyor. Bu bölge Rusya tarafından gelişmiş hava savunma sistemleri, gemi karşıtı füzeler ve uzun menzilli taktik saldırı sistemlerinin yanı sıra modern harp sistemleri ile korunuyor.
RIA’ya göre Pentagon, bu tür kritik bölgelere nüfuz etmek için tasarlanmış; hava, kara, deniz unsurlarından oluşan çoklu görev birimleri yaratmayı hedefliyor. Bu birimlerin sayısı, harekatların ölçeği ve harekât sahasının özelliklerine bağlı olarak değişebilecek.
Öte yandan Avrupa Çok Alanlı Görev Gücü ise saha topçuları, uzun menzilli füzeler, karmaşık hava ve füze savunma sistemleri, keşif birimleri, elektronik savaş uzmanları, siber güvenlik ve uzay birimlerinden oluşuyor. Pentagon bu hamle ile kendi gücü ile üye ülkelerin ateş gücünü tek bir alanda birleştirmeyi hedefliyor.
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