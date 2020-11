Pera Film'den HIV ile yaşayan insanların hikâyeleri: 'Buradayım!: Yayılımlar'

26 Kasım 2020 Perşembe, 13:29

Pera Müzesi Film ve Video Programları, 1 Aralık Dünya AIDS Günü çerçevesinde düzenlediği "Buradayım!" adlı film programının dördüncü yılında, çağdaş sanat organizasyonu Visual AIDS’in "Yayılımlar" seçkisini izleyicilerle buluşturuyor.

"Yayılımlar", küresel AIDS salgını hakkında bilgilendirme yapmaktan ziyade, dünyanın dört bir yanında HIV ile yaşayan insanların birbirinden farklılaşan ve örtüşen deneyimlerine dair iç görüler sunacak.

BUGÜNÜ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Altı sanatçının özel istek üzerine ürettiği videolarda, Güney Amerika'da HIV ile yaşayan kadınların görünmez kılınması, Hindistan'daki etkisiz Batılı halk sağlığı kampanyaları, Uganda'daki gençlerin karşı karşıya kaldığı toplumsal damga ve ifşalar gibi çeşitli konular mercek altına alınıyor.

Dünya yeni bir virüs olan Covid-19 ile yaşamaya adapte olmaya çalışırken, videolar iki salgın hastalığın ortak noktaları, farklılıkları ve coğrafya, ırk, cinsiyet açısından sergiledikleri eşitsiz dağılım hakkında düşünme olanağı sağlamayı hedefliyor.

"Sağlık Bakanlığı"

Meksikalı sanatçı Jorge Bordello korku filmi ve sessiz film estetiğini kullandığı "Sağlık Bakanlığı"nda (Ministry of Health), ilaçların, Tlaxcala kentinde HIV ile yaşayan dört erkek üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor.

"Bu Doğru; Zak, Yaşamı ve Sonrası"



Feminist görsel sanatçı ve yönetmen Gevi Dimitrakopoulou’nun "Bu Doğru; Zak, Yaşamı ve Sonrası" (This is Right; Zak, Life and After) adlı videosu, 2018'de Atina'da alenen linç edilerek öldürülen tanınmış kuir AIDS aktivisti Zak Kostopoulos'un bir portresini sunarken, bu cinayetin tetiklediği tepkiye de ışık tutuyor.

"Kendime Dikkat Ediyorum"



Şilili müzik grubu Las Indetectables’in imzasını taşıyan "Kendime Dikkat Ediyorum" (Me Cuido), sömürgeci sağlık paradigmaları, günahkarlık ve HIV ile yaşayan insanların maruz kaldığı toplumsal damga arasındaki ilişkiyi, ülkenin kapitalist ve neoliberal rejimi bağlamında sorguluyor.

"Kadınlarda Görünmezlik Sendromu"

HIV ve AIDS'in cinsiyet temelli temsillerine meydan okuyan Şilili sanatçı Lucía Egaña Rojas ise, yazar Lina Meruane'nin "kadınlarda görünmezlik sendromu" olarak adlandırdığı durumu, HIV ile yaşayan kadınların bu salgına ilişkin diyaloglarda yer alamaması üzerinden odağına alıyor.

"Adına Aşk Dediler Ama Gerçekten Aşk Mıydı?"



Çalışmalarını Yeni Delhi ve Londra'da sürdüren Charan Singh, "Adına Aşk Dediler Ama Gerçekten Aşk Mıydı?" (They Called it Love, But Was it Love?) adlı videoda, Hindistan’daki halk sağlığı kampanyalarıyla bir "risk grubuna" indirgenen ve yanlış kalıplara sokulan lubunyaların hayatından kesitler sunuyor.

"Amaç Bulmak"



Yönetmen, şiir performansı sanatçısı ve insan hakları aktivisti George Stanley Nsamba’nın "Amaç Bulmak" (Finding Purpose) adlı çalışması ise Uganda'da HIV ile doğan gençlerin yaşamları hakkında bir film yapma deneyimini ve projeyi çevreleyen yaygın toplumsal damgaları irdeliyor.

"Buradayım!: Yayılımlar" film programı, 1 – 22 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecek.