Pera Müzesi'nden çevrimiçi söyleşi: 'Kovid Döneminde Sanat Üzerine Düşünceler'

08 Kasım 2020 Pazar, 09:50

Sanatçı Shahzia Sikander (solda) ve sanat tarihçisi, düşünür Vishakha Desai (sağda)

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "minyatür sanatına ilgi duyanlar ve minyatürün tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümün yanı sıra güncel sanatla kurduğu ilişki hakkında bilgi edinmek isteyenler için" düzenlediği çevrimiçi söyleşilere devam ediyor.

FARKLI COĞRAFYALARDAN 14 SANATÇI

Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi farklı coğrafyalardan 14 sanatçının minyatür yorumlarını bir araya getiren "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi kapsamında düzenlenen konuşma serisinin ikinci etlinliğine, sanatçı Shahzia Sikander ile sanat tarihçisi ve düşünür Vishakha Desai konuk olacak.

SANATA VE KÜRESEL AİDİYETE DAİR FİKİRLER ÜZERİNE SOHBET

Shazia Sikander'in "Minyatür 2.0" sergisinde yer alan "Parallax" adlı video animasyonu

Eserlerinde gelenekten ve güncelden beslenen sanatçı Shahzia Sikander ile, "World as Family: a journey of Multi-Rooted Belongings" (Aile Olarak Dünya: Çok Köklü Aidiyetlerin Yolculuğu) adlı anı kitabını okurlarla buluşturmaya hazırlanan Vishakha Desai, "Minyatür 2.0" sergisini temel alan sohbette, sanata ve küresel aidiyete dair fikirler ve kavramlar üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.

"İkilikleri Kırmak: Kovid Döneminde Sanat Üzerine Düşünceler" başlıklı söyleşi, 12 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Pera Müzesi YouTube kanalında izlenebilecek. Etkinliğin dili İngilizce olacak.