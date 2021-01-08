Pfizer’dan koronavirüs aşısında mutasyon açıklaması

08 Ocak 2021 Cuma, 10:52

Pfizer’ın yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi. Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen koronavirüsün mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

Dormitzer, sonuçların cesaret verici olduğunu ifade ederek, "Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber” ifadelerini kullandı.

16 MUTASYONU TEST ETTİK

Pfizer'dan Phil Dormitzer salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, “Bu aşının geri kalan 17. mutasyonda da etkili olacağı anlamına geliyor" diyen Dormitzer, aşını mutasyonlara olan etkisini görmek için çalışmaya devam ettiklerini ve haftalar içinde daha fazla veriye sahip olmayı umduklarını aktardı.

Çalışma aşı yapılan insanlardan alınan kan örneği ile yapılırken hızla yayılan virüsün her 2 mutasyonundaki tüm varyasyonları incelemediğinden dolayı bulguları sınırlı durumda olduğu belirtildi.

Kaynak: NTV/Reuters