Polis 'maske' uyarısı yapınca ortalık karıştı
Şanlıurfa'da, polis ekiplerinin maskesiz gezenleri uyarması üzerine çıkan tartışmada ekiplere mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da devriye gezen polis ekipleri, iddiaya göre mahallede yürüyen ve ismi öğrenilmeyen 1 kişiye maske takmadığı için uyarıda bulundu. Polis ile uyarıda bulunulan kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kişinin yakınlarının da dahil olması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemette bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.
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