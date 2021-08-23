Polise hakaret eden AKP'li Zeynep Gül Yılmaz'dan 'pes' dedirten açıklama!
18 Temmuz’da aracını durduran trafik polisine hakaret eden AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, olay görüntüsü ortaya çıkmıştı. Yılmaz'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, tepki çeken görüntüsü ortaya çıktı.
AKP'li Yılmaz'ın görevini yapan polis memuruna "Ekibine tükürürüm" dediği, ismini istediği polis memuruna "Şerefsiz, pislik" gibi hakaretler savurduğu görülüyor. Polis memuru bu olaydan sonra açığa alınmış, vekil Zeynep Gül Yılmaz ise olayı yalanlamıştı. Konuyla ilgili valilikten de açıklama geldi.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Gül Yılmaz, şu ifadelleri kullandı:
"Üzgünüm...Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi.Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum."
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