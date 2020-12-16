Prens Harry ile Meghan Markle, Netflix'in ardından Spotify’la da anlaştı
Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Netflix'le anlaşma imzalamıştı. Çift bu kez Spotify'la içerik üretimi için anlaşma yaptı.
İngiltere’de Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Netflix'in ardından bir dijital yayıncılık platformuyla daha masaya oturdu.
Çiftin kurduğu yapım şirketi Archewell Audio ile dijital müzik devi Spotify arasında bir anlaşma imzalandı.
Bu kapsamda, Harry ve Meghan, zaman zaman konuk da ağırlayacakları podcastler yayımlayacak.
Meghan Markle, yeni projeleri hakkında "Bazı harika insanlarla konuşuyoruz, bildiğimiz gibi herkes için zor olan bu geçen yılın şekillenmesine gerçekten yardımcı olan anılarını paylaşacaklar" diye konuştu.
Projenin tanıtımı için yayımlanan podcast tanıtımında ise Prens Harry, amaçlarını "Belki de daha önce duymadığınız farklı bakış açıları ve sesleri öne çıkarmak ve bunları ortak zeminde buluşturmak" olarak açıkladı.
Spotify’ın baş içerik sorumlusu Dawn Ostroff ise, "Sussex Dükü ve Düşesi California’da yaşıyor olabilir ancak onların seslerinin gücü dünya vatandaşı olmalarından geliyor" ifadelerini kullandı.
Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ne yapacakları merak edilen Prens Harry ve Meghan Markle, bir dizi program için Netflix ile anlaşmaya varmıştı.
Şok bir karar alarak yaklaşık altı ay önce tüm kraliyet unvanlarını geride bırakan çift, önce Kanada’ya taşınmış ardından da ABD Kaliforniya'ya yerleşmişti.
Kaynak: Sputnik
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