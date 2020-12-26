Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi: Türkiye'de de üretmeyi planlıyoruz

26 Aralık 2020 Cumartesi, 17:39

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarında Özlem Türeci ile birlikte başı çeken isimlerden Prof. Dr. Uğur Şahin, buldukları aşıyı Türkiye'de de üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Bir televizyon porgramına katılan Prof. Dr. Şahin'in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

İLK AŞAMADA 550 BİN AŞI

"Türkiye'ye ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz. Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımızı Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek."

AŞI MUTASYONA KARŞI TEST EDİLECEK

"Virüslerin mutasyona uğraması çok normal. İngiltere'deki mutasyon henüz aşımız üzerinde test edilmedi 10 gün içerisinde test edip bu sonucuna ulaşacağız. Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız."