Putin: Lukaşenko'ya destek için özel polis gücü oluşturduk

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:24

Getty Images Lukaşenko ve Putin, Aralık 2019'da Rusya'da bir araya gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protesto dalgasıyla karşı karşıya olan Belarus Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'ya destek için polis gücü hazırladıklarını duyurdu.

Rusya devlet televizyonu Rossiya 24 kanalına konuşan Putin, şimdiye kadar Rusya'nın müdahalesine ihtiyaç duyulmadığını da sözlerine ekledi.

Bloomberg'in haberine göre Putin, "Lukaşenko benden özel bir koruma gücü oluşturmamı istedi ve bunu yaptım. Ancak durum kontrolden çıkmadıkça bunu kullanmamak üzerinde hemfikiriz." dedi.

26 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko, 9 Ağustos'ta gerçekleşen seçimlerde resmi sonuçlara göre oyların yüzde 80'ini aldı. Tartışmalı seçimin sonuçlarına göre yüzde 10 oy alan Svetlana Tikhanovskaya ise seçim sonuçlarını kabul etmedi ve oyların adil bir şekilde sayılması halinde oy oranının yüzde 60 ile 70 arasında olacağını söyledi.

Seçimin ardından güvenliğiyle ilgili kaygılardan dolayı Litvanya'ya gittiğini açıklayan ana muhalefetin adayı Tikhanovskaya, ülke genelinde büyük eylemler düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

O günden bu yana Belarus'un başkenti Minsk, devasa sokak eylemlerine sahne oluyor.

Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemlerde şimdiye kadar 7 bin kişi gözaltına alındı ve en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni bir seçim yapılması çağrılarını reddeden Lukaşenko ise NATO'yu suçluyor ve muhalefetin "dış kaynaklı devrimciler" tarafından kışkırtıldığını savunuyor.

Lukaşenko sık sık "Avrupa'nın son diktatörü" olarak anılıyor.

Seçimlerden sonraki eylemlerde Moskova, Belarus Devlet Başkanı'nın yanında olduğunu ifade etmişti ve Batı'yı "Belarus'un içişlerine karışmamak" konusunda uyarmıştı.

Tass haber ajansı, Putin'in Belarus'ta olanlar karşısında "kayıtsız kalmayacaklarını" söylediğini aktardı.