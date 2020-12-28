Quentin Tarantino'nun 10 film çektikten sonra emekli olmak istemesinin nedeni ne?
Yakın zamanda 10. filmin çektikten sonra emekli olmayı planladığını söyleyen Quentin Tarantino neden böyle bir karar aldı?
Quentin Tarantino
"Ucuz Roman" (Pulp Fiction), "Zincirsiz" (Django Unchained), "Kill Bill" gibi sinema tarihinin unutulmaz filmlerine imza atan yönetmenin 10. projesini gerçekleştridikten sonra film yapmayı bırakma sözü yeni değil ve hemen hemen her yeni filminin ardından bu dillendiriliyor. Independent Türkçe'nin haberine göre, yakın zamanda da "Bir Zamanlar... Hollywood"da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin ardından bu tartışma gündeme gelmişti.
Bu nedenle Tarantino'nun "10 film" planı defalarca sorgulandı ve pek çokları tarafından gelecekteki projeleri için dikkat çekmek ve beklenti yaratmak amacıyla üretilen bir pazarlama hilesi diye damgalandı. Screen Rant'in haberine göre bunun Tarantino'nun daha fazla dikkat çekmesini sağladığı açık olsa da Tarantino'ya göre bir yönetmenin kalitesi belli bir zamandan sonra kötüye gidiyor.
Dolayısıyla ünlü yönetmen zirvede olduğu sırada emekliye ayrılmayı istiyor ve bunun için de ideal sayı 10.
Tarantino, ardında sonraki yıllarda da tartışılacak ve adından söz ettirecek tutarlı bir miras bırakmak istiyor.
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