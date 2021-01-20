Ramazan Öksüz davasında tepki çeken karar

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:25

Çanakkale Bozcaada’da 29 Haziran 2019 tarihinde Bianca isimli eğlence mekanında işletmeci, arkadaşları ve çalışanlarının saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ramazan Öksüz’ün davasında tepki çeken karar. Bütün Bozcaada’yı ayağa kaldıran cinayette 31 yaşındaki Öksüz’ü yerde cansız kaldığı anlarda bile tekmeleyen sanıklara mahkeme “Kasten adam öldürme” yerine “Yaralama kastı ile öldürme”den ceza verdi.

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında yargılanan 8 sanıktan tutuklu Caner Akil ve Fatih Andaç Kaya’ya 9 yıl, 5 aydır cezaevinde bulunan işletmeci Burak Olgu Babat’a ise 7 buçuk yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan diğer 5 sanığa da indirim oranı geniş tutularak 5’er yıl hapis cezası verdi. Çıkan karar sonrası tutuklu üç kişinin de tahliye edilmesi bekleniyor.

TEHDİTLER SAVURDU

Duruşma öncesinde sanık yakınlarından Timuçin Han’ın Bozcaada Haber’den gazeteci Serkan İlik’i hakaretlerle tehdit etmesi gerilime neden oldu. Bir dönem Çanakkale MHP İl yönetiminde olan, eski İl Başkanının korumalığını da yapan Han araya girenlere de tehditler savurdu. Gerilimin artması sonrası Öksüz’ün kız kardeşi Han’a tepki gösterirken sinir krizi geçirdi.

Birgün'ün haberine göre; gergin başlayan duruşmada mahkeme heyeti son kez mağdur yakınlarının, avukatların ve sanıkların savunmalarını aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren duruşma sonrasında kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 8 sanığa “Kastı aşan öldürme” suçundan ceza verdi.

Cinayeti “Kasten adam öldürme” olarak değerlendirmeyen mahkemenin verdiği cezalara göre tutuklu sanıkların son çıkan infaz yasası düzenlemesi ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak cezaevinden çıkması bekleniyor. Tutuksuz yargılanan ve 5 yıl hapis cezası alan diğer sanıkların ise cezası üst mahkemeden onanırsa sadece cezaevine giriş-çıkış yaparak denetimli serbestlik ile serbest kalacaklar.

ADALILARI İSYAN ETTİREN KARAR

Cinayet anı görüntülerinde Öksüz’ün kalabalık bir grup tarafından öldürülene kadar dövüldüğünün ortaya çıkmasına rağmen çıkan karar adalıları isyan ettirdi. Karara adadaki tüm siyasi parti temsilcileri de tepki gösterdi.

Öksüz’ün avukatı Uğur Soysal mahkeme çıkışında şu açıklamayı yaptı:

Öte yandan mahkeme kararının ardından işletmeci Burak Olgu Babat'ın avukatı Hakan Evirgen ve tutuklu Fatih Andaç Kaya'nın babası arasında mahkeme koridorlarına yumruklu-tekmeli kavga çıktı.

Duruşmaya öldürülen Ramazan Öksüz’ün yakınlarının yanında siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. AKP İlçe Başkanı Sinem Tabak, MHP İlçe Başkanı Haluk Doğan, CHP Meclis Üyesi Aykut Turgal ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz da duruşmayı izleyenler arasındaydı.

TEHDİDE TEPKİ: İLİK'İN YANINDAYIZ

Gazeteci Serkan İlik’in tehdit edilmesine ise Bozcaada’daki siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda İlik’in ve basının yanında olduğu vurgulandı, tüm ada halkı olarak Serkan İlik’in sonuna kadar arkasındayız ve konunun takipçisiyiz denildi.