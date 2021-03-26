Rapor yayınlandı: Fransa, Ruanda Soykırımı'nda 'çok büyük' sorumluluk taşıyor
Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen ve 800 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği soykırımda Fransa'nın rolünü inceleyen, tarihçi Vincent Duclert liderliğindeki tarihçilerden oluşan komisyon, raporunu tamamladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teslim edilen 'Duclert raporu'na göre, Fransa'nın Ruanda Soykırımı kapsamında işlenen cinayetleri gözaldı ettiği, bu nedenle 'çok büyük sorumluluk' taşıdığı belirtildi. Ancak raporda, Fransa'nın soykırımda doğrudan bir suç ortaklığına işaret eden bir delile ulaşılamadığı kaydedildi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Fransa, uluslararası camiada uzun zamandır François Mitterrand’ın cumhurbaşkanlığı döneminde, Ruanda’da 800 bin kişinin ölümüne yol açan soykırımı engellemek için yeterli çaba göstermemekle ve savaş suçuna ortak olmakla suçlanıyor.
Macron, 2019 yılında tarihçilerden oluşan söz konusu komisyona 1990 ila 1994 yılları arasında Ruanda’da yaşanan soykırımda Fransa’nın oynadığı rol konusunda kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatını vermişti.
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