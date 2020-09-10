Rasim Öztekin Şevket Çoruh'a kavuk teslimi yapacağı törenin gelirini ÇYDD'ye bağışlayacak
Rasim Öztekin, Şevket Çoruh'a kavuk teslimi yapacağı törenin bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını duyurdu.
Oyuncu Rasim Öztekin, 2016’da Ferhan Şensoy’dan teslim aldığı kavuğu Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh’a teslim edeceğini açıklamıştı.
Öztekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle düzenlenecek kavuk teslim töreninin bilet gelirini ÇYDD’ye bağışlayacağını duyurdu.
Kavuğun devir teslim töreni 20 Eylül Pazar akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek. Törenin ardından Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyununu sahnelenecek.
Kavuğu 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir törenle Şevket Çoruh’a teslim edeceğim. İBB’nin desteği ile gerçekleştirilecek gecenin bilet gelirlerini ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamaya karar verdim. Biletler Biletix’te. pic.twitter.com/97OmleqX2i— Rasim Öztekin (@oztekinrasim) September 8, 2020
Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a teslim gerekçesini şöyle açıklamıştı:
“Geleneksel Türk Tiyatrosunun simgesi Kavuk’u dört yıl önce ustam Ferhan Şensoy’dan teslim aldım. Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, Kavuk’lu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, Kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.
Büyük özverilerle ‘Baba Sahne’yi’ kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh’a Türk Tiyatrosu’na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim.”
Şevket Çoruh ise yaptığı açıklamada “Bu emaneti benden sonra taşıyacak ve tiyatroyu yaşatmak için çalışacak meslektaşımla buluşana kadar; yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın insan..!” ifadelerini kullanmıştı.
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