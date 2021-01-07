Rekorlarıyla gündemde olan Bitcoin ne kadar oldu?
Bitcoin son dönemdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Bitcoin 36 bin 900 doları görerek yeni bir rekor kırdı.
Bir dönem 20 bin dolar bandını test eden Bitcoin uzun bir süredir kırdığı rekorlar ile değil önlenemez düşüşü ile gündemdeydi.
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, iki yıldan uzun sürenin ardından yeniden aynı seviyeyi görmüştü. Son dönemde yaşadığı yükselişle tekrar dikkatleri üzerine çeken Bitcoin, 36 bin 900 doları görerek yeni bir rekor kırdı.
BİTCOİN NASIL ALINIR?
Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız. Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
Video Haberler
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
- Tepkiler sonrası Milli Piyango hatasını kabul etti
- Adıyaman’da korkutan patlama
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj