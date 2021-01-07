Rekorlarıyla gündemde olan Bitcoin ne kadar oldu?

07 Ocak 2021 Perşembe, 09:44

Bir dönem 20 bin dolar bandını test eden Bitcoin uzun bir süredir kırdığı rekorlar ile değil önlenemez düşüşü ile gündemdeydi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, iki yıldan uzun sürenin ardından yeniden aynı seviyeyi görmüştü. Son dönemde yaşadığı yükselişle tekrar dikkatleri üzerine çeken Bitcoin, 36 bin 900 doları görerek yeni bir rekor kırdı.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız. Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.