Rektörden çağrı: Evde ve şifresiz verilsin!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kontrol altına alınana kadar futbol müsabakalarının şifresiz yayımlanması gerektiğini söyledi.

Akşam Gazetesi'nde bugün kaleme aldığı yazıda, Bilim Kurulu'nun TFF’ye liglerin ilk yarısını seyircisiz oynatma tavsiyesinde bulunduğunu ve TFF’nin de bu yönde karar aldığını hatırlatan Erdöl, halkın statların eksikliğini kafeler, kahvehaneler, restoranlar gibi şifreli yayın hakkını satın almış mekanlara koşarak gidermeye çalıştığını dile getirip buralarda salgına davetiye çıkaran ortamlar oluştuğuna dikkat çekti. Rektör Erdöl, salgın tehlikesi kontrol altına alınana kadar televizyondan şifresiz olarak verilmesi çağrısı yaptı.

Erdöl yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Maske, güvenli sosyal mesafe ve hijyen kurallarını sağlamaya yönelik tedbirlerin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak önümüzde apaçık durmaktadır. Her geçen gün açıklanan koronavirüs tablolarındaki canımızı sıkan yükseliş, toplumsal kural ihlallerinin bir sonucudur. Bu anlamda toplumun her kesimi ve her ferdi ayrı ayrı sorumludur.

Kafeler, kahvehaneler, restoranlar gibi şifreli yayın hakkını satın almış mekanlarda hep birlikte iç içe oturan, sevinçten yumak haline gelen gruplar koronavirüs bulaşına adeta davetiye çıkarmaktadır.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının riske atıldığı bu ortamlar virüs bulaşını hızlandıran bir sportif merkezli zemin olmakta, koronavirüsü tabiri caizse “futbol eliyle” yaymaktadır. Önerim ve arzum, bu tehdit kontrol altına alınana kadar yayın kuruluşu ve kulüplerin hakkını koruyan bir formülle futbol müsabakalarının TRT veya yaygın diğer ulusal kanallarda ŞİFRESİZ OLARAK yayımlanmasıdır. İnsanımızı futbol gibi yoğun duygu ve reaksiyonların barındığı bir ortamda evlerinde tutabilmek adına TFF tarafından alınacak “EVDE ve ŞİFRESİZ” kararı çok isabetli olacak ve “Evde kal Türkiye” parolamızı taçlandıracaktır...!"