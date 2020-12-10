Reuters: ABD, Türkiye’ye yaptırım getirme hazırlığında

Reuters, ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda yaptırım getirme hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 21:38
Reuters: ABD, Türkiye’ye yaptırım getirme hazırlığında
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Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın alması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulayabileceği iddia edildi.

''İLİŞKİLERE ZARAR VERİR''

Yaptırım kararının iki NATO ülkesinin arasındaki ilişkiyi zedeleyeceğini belirten Türk yetkili, “Yaptırımlar bir sonuca götürmez, ters yönde etki eder ve ilişkilere zarar verir” ifadesini kullandı.

“Türkiye bu tür sorunların diplomasi ve müzakerelerle çözülmesinden yanadır” diyen Türk yetkili, tek taraflı dayatmaların kabul edilmeyeceğini söyledi.


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