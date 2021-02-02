Reuters belgelere dayandırdı: Oxford/AstraZeneca aşısının denemelerinde gönüllülere eksik doz verildi

02 Şubat 2021 Salı, 09:23

Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısının, son aşama denemelerinde yaklaşık ilk bin 500 katılımcıya eksik doz verildiği Reuters tarafından öne sürüldü.

Denemelerin baş araştırmacısı Oxford'da profesör olan Andrew J. Pollard'ın imzası bulunan, 8 Haziran'da katılımcılara gönderilen bir mektupta, bu durum aşının farklı dozlarda ne kadar etkili olduğunu, Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılarının görmelerini sağlayan bir fırsatmış gibi gösterildi.

24 HAZİRAN’DA DUYURMUŞTU

Reuters, 24 Haziran'da Oxford'lu araştırmacıların hesaplamada yaptıkları hata nedeniyle katılımcılara verilmesi gereken dozun yarısının verildiğini duyurmuştu.

Pollard'ın mektubunda herhangi bir hatanın kabul edildiğine ya da araştırmacıların sorunu İngiltere'deki düzenleyici kuruma bildirdiğine dair bir ifade yer almıyor.

İngiltere'de düzenleyici kurum sonrasında asıl planlamalara uygun olarak Oxford'dan tam dozu alacak bir grubu daha denemelere eklemesini istemişti.