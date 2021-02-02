Reuters belgelere dayandırdı: Oxford/AstraZeneca aşısının denemelerinde gönüllülere eksik doz verildi
Reuters, Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısının son aşama denemelerinde yaklaşık ilk bin 500 katılımcıya eksik doz verildiğini ve hata ortaya çıkmadan önce katılımcılara hataya dair bilgilendirme yapılmadığını belgeledi.
Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısının, son aşama denemelerinde yaklaşık ilk bin 500 katılımcıya eksik doz verildiği Reuters tarafından öne sürüldü.
Denemelerin baş araştırmacısı Oxford'da profesör olan Andrew J. Pollard'ın imzası bulunan, 8 Haziran'da katılımcılara gönderilen bir mektupta, bu durum aşının farklı dozlarda ne kadar etkili olduğunu, Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılarının görmelerini sağlayan bir fırsatmış gibi gösterildi.
24 HAZİRAN’DA DUYURMUŞTU
Reuters, 24 Haziran'da Oxford'lu araştırmacıların hesaplamada yaptıkları hata nedeniyle katılımcılara verilmesi gereken dozun yarısının verildiğini duyurmuştu.
Pollard'ın mektubunda herhangi bir hatanın kabul edildiğine ya da araştırmacıların sorunu İngiltere'deki düzenleyici kuruma bildirdiğine dair bir ifade yer almıyor.
İngiltere'de düzenleyici kurum sonrasında asıl planlamalara uygun olarak Oxford'dan tam dozu alacak bir grubu daha denemelere eklemesini istemişti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
- Eski Yunan Bakandan Atatürk ve Venizelos mesajı
- İslamcı gruplardan provokatif eylem
Video Haberler
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
- Eski Yunan Bakandan Atatürk ve Venizelos mesajı
- İslamcı gruplardan provokatif eylem